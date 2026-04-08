Barclays, titoli petroliferi sotto pressione nel breve termine nonostante cessate il fuoco USA-Iran

(Teleborsa) - Secondo Barclays, le quotazioni del greggio resteranno volatili nonostante
il calo a doppia cifra di mercoledì che ha fatto seguito all’atteso accordo di cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran martedì.
"I prezzi del petrolio sono scesi del 10-15%
questa mattina a seguito del cessate il fuoco di due settimane in Medio Oriente, e ci aspettiamo che i titoli petroliferi
siano sotto pressione
nel breve termine", hanno affermato mercoledì gli analisti.
La notizia dell'accordo ha alimentato le aspettative di una ripresa delle forniture energetiche tramite lo Stretto di Hormuz, importante via di transito che gestisce circa un quinto delle spedizioni globali di petrolio e gas naturale liquefatto (GNL).
"Due settimane sono una piccola finestra", ha detto il broker aggiungendo che "se gli armatori vorranno inviare una nave nello Stretto quando c’è la possibilità di rimanere bloccati per due settimane è sconosciuto. In breve, questa sembra un’apertura altamente condizionata dello Stretto".
Intanto, secondo rumors, l'Iran
potrebbe riaprire lo Stretto
in modo limitato e controllato domani o dopodomani, in vista di un incontro tra funzionari statunitensi e iraniani in Pakistan, e il Qatar
starebbe mobilitando ingegneri e operai per fare riprendere la produzione presso Ras Laffan
, il più grande impianto di esportazione di gas naturale liquefatto (GNL) al mondo, fermo dall'inizio di marzo. Secondo quanto riferito dal New York Post, il presidente statunitense Donald Trump ha detto che i colloqui faccia a faccia
con l’Iran si terranno "molto presto".