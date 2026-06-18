Sui livelli della vigilia le Borse europee, Londra in rosso con BoE divisa

(Teleborsa) - Piazza Affari non si sposta dai valori della vigilia, in linea con i principali mercati di Eurolandia.



Fa eccezione Londra che aumenta le perdite rispetto all'apertura mentre la Bank of England ha deciso mantenere il tasso di interesse di riferimento al 3,75%. Il Comitato di politica monetaria ha votato a maggioranza di 7 a 2, con i due membri che hanno votato per aumentare il tasso di interesse di riferimento di 0,25 punti percentuali, portandolo al 4%.



Prevale la cautela sull' euro / dollaro USA , che continua la seduta con un leggero calo dello 0,36%. L' Oro crolla a 4.255,7 dollari l'oncia, lasciando sul tavolo il 2,81%. Prevalgono le vendite sul petrolio (Light Sweet Crude Oil), che continua la giornata a 75,38 dollari per barile, in forte calo dell'1,83%.



In lieve rialzo lo spread , che si posiziona a +70 punti base, con un timido incremento di 1 punti base, con il rendimento del BTP a 10 anni pari al 3,65%.



Nello scenario borsistico europeo senza spunti Francoforte , che non evidenzia significative variazioni sui prezzi, vendite su Londra , che registra un ribasso dell'1,07%, e ferma Parigi , che segna un quasi nulla di fatto.



Piazza Affari continua la seduta sui livelli della vigilia, riportando una variazione pari a -0,13% sul FTSE MIB ; sulla stessa linea, resta piatto il FTSE Italia All-Share , con le quotazioni che si posizionano a 55.289 punti.



Variazioni negative per il FTSE Italia Mid Cap (-1,03%); sulla stessa linea, in ribasso il FTSE Italia Star (-1,42%).



In cima alla classifica dei titoli più importanti di Milano, troviamo Prysmian (+2,71%), STMicroelectronics (+1,96%), Banco BPM (+1,29%) e Avio (+0,93%).



Le peggiori performance, invece, si registrano su Saipem , che ottiene -3,87%.



Seduta negativa per Stellantis , che mostra una perdita del 3,60%.



Sotto pressione Amplifon , che accusa un calo del 3,00%.



Scivola Buzzi , con un netto svantaggio del 2,96%.



Al Top tra le azioni italiane a media capitalizzazione, Technoprobe (+2,09%) e Moltiply Group (+0,98%).



Le più forti vendite, invece, si manifestano su Ariston Holding , che prosegue le contrattazioni a -4,14%.



In rosso Cementir , che evidenzia un deciso ribasso del 3,72%.



Spicca la prestazione negativa di NewPrinces , che scende del 3,34%.



El.En scende del 3,17%.

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