NewPrinces, Equita taglia il target price e conferma il Buy

(Teleborsa) - Equita ha confermato sul titolo NewPrinces la raccomandazione Buy e riducendo al contempo il target price a 25,0 euro (dal precedente da 30,5 euro).



Il broker ha aggiornato le stime per riflettere il nuovo perimetro di consolidamento e le ultime indicazioni del management. NewPrinces, ricordano gli analisti è oggi organizzata in due macro divisioni: il business manufacturing (94% dell’EBITDA aL 2026E), che comprende soprattutto le attività di Princes Group (quotata UK controllata al 83%, che include Plasmon e che a tendere includerà anche il business acquisito da Diageo), Centrale del Latte d'Italia (CLI, quotata italiana controllata al 68%); il business retail (6% dell’EBITDA aL 2026E) che include le attività di Carrefour Italia.



Equita valuta il business manufacturing principalmente tramite un DCF su Princes UK, a cui aggiunge CLI a un multiplo target implicito simile e la NFP dello stub, arrivando a un valore di circa 22 euro. A questo viene aggiunta l’opzionalità del business retail, valorizzata

positivamente a circa 3 euro, per un target price complessivo di 25 euro per azione.



Nel complesso, gli analisti ritengono che "l’investment case resti interessante: il business manufacturing ha una forte generazione

di cassa e tratta a multipli molto interessanti (PRN a 2.5x 2026 EV/EBITDA). Carrefour aggiunge un’opzione di turnaround in fase iniziale, dove vediamo ulteriore potenziale man mano che il management darà evidenza al raggiungimento delle efficienze, “fase #1”, ma

anche al rilancio della top-line, “fase #2”". Essi si aspettano che "l’M&A resti un pilastro centrale dell’equity story". Detto ciò, il broker riconosce un "rischio di execution non trascurabile" e preferirebbe, nel breve termine, "un focus sull’integrazione degli asset acquisiti e un’attività di M&A limitata a operazioni non trasformazionali nel food manufacturing".





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