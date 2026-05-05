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Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: risultato positivo per l'EURO STOXX Retail
In rialzo il comparto vendite al dettaglio europeo, che aumenta rispetto alla vigilia arrivando a 875,69 punti.
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