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Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Retail

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Eurozona: scambi al rialzo per l'EURO STOXX Retail
Il Comparto vendite al dettaglio europeo guadagna lo 0,92% rispetto alla seduta precedente, scambiando a 977,74 punti.
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