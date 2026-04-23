Francoforte: rosso per Ionos

(Teleborsa) - Ribasso per Ionos , che presenta una flessione del 2,24%.



Comparando l'andamento del titolo con il MDAX , su base settimanale, si nota che Ionos mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +8,25%, rispetto a -0,23% del MDAX ).





Le implicazioni tecniche di medio periodo sono sempre lette in chiave rialzista, mentre sul breve periodo stiamo assistendo ad un indebolimento della spinta rialzista per l'evidente difficoltà a procedere oltre quota 27,43 Euro. Sempre valido il livello di supporto più immediato a controllo della fase attuale visto in area 26,69. Le attese più coerenti propendono per un'estensione del movimento correttivo verso quota 26,35 da manifestarsi in tempi ragionevolmente brevi.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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