Hugo Boss, prevale lo scenario rialzista a Francoforte

(Teleborsa) - Brilla la casa di moda tedesca , che passa di mano con un aumento del 4,16%.



La trendline del titolo su base settimanale si muove parallelamente a quella del MDAX , ad evidenza del fatto che il movimento di Hugo Boss subisce la pressione del mercato a cui fa riferimento, piuttosto che di eventi legati al titolo stesso.





Quadro tecnico in evidente deterioramento con supporti a controllo stimati in area 36,64 Euro. Al rialzo, invece, un livello polarizzante maggiori flussi in uscita è visto a quota 37,75. Il peggioramento del luxury brand è evidenziato dall'incrocio al ribasso della media mobile a 5 giorni con la media mobile a 34 giorni. A brevissimo sono concrete le possibilità di nuove discese per target a 35,98.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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