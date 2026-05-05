Milano 17:40
48.558 +2,27%
Nasdaq 20:15
28.062 +1,48%
Dow Jones 20:15
49.304 +0,74%
Londra 17:40
10.219 -1,40%
Francoforte 17:35
24.402 +1,71%

Il Settore vendite al dettaglio a Piazza Affari in discesa a Piazza Affari

In breve, Finanza, Indici settoriali
Il Settore vendite al dettaglio a Piazza Affari in discesa a Piazza Affari
Giornata da dimenticare per il comparto del commercio in Italia, che retrocede a 107.557,08 punti, ritracciando del 3,03%.
Condividi
```