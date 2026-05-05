Londra: andamento sostenuto per Sage

(Teleborsa) - Rialzo marcato per lo sviluppatore di software gestionali per le piccole e medie imprese , che tratta in utile del 2,09% sui valori precedenti.



Il confronto del titolo con il FTSE 100 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Sage rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Le implicazioni tecniche di breve periodo di Sage suggeriscono un sobrio uptrend con prima area di resistenza individuata in area 9,19 sterline e supporto visto a quota 8,939. Tale tendenza positiva introduce dunque una possibile ulteriore ascesa al test 9,43.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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