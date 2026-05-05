Londra: calo per Haleon

(Teleborsa) - Si muove verso il basso l' azienda attiva nella produzione di preparati chimici e farmaceutici , con una flessione del 2,82%.



La tendenza ad una settimana di Haleon è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE 100 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo status tecnico di Haleon mostra segnali di peggioramento con area di supporto fissata a 3,279 sterline, mentre al rialzo l'area di resistenza è individuata a 3,411. Per la prossima seduta potremmo assistere ad un nuovo spunto ribassista con target stimato verosimilmente a 3,214.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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