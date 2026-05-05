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Londra: giornata depressa per Lloyds Banking Group

Migliori e peggiori
Londra: giornata depressa per Lloyds Banking Group
(Teleborsa) - Sottotono il gruppo bancario britannico, che passa di mano con un calo del 3,05%.

Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Lloyds Banking Group rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.


Nel breve periodo, Lloyds Banking Group presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 0,9672 sterline e supporto a 0,9449. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 0,9895.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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