Madrid: brillante l'andamento di Ferrovial

(Teleborsa) - Seduta positiva per la società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti , che avanza bene dell'1,99%.



Comparando l'andamento del titolo con l' Ibex 35 , su base settimanale, si nota che Ferrovial mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,95%, rispetto a -0,48% dell' indice azionario della Borsa di Madrid ).





Nel breve periodo, Ferrovial presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 59,75 Euro e supporto a 58,73. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 60,77.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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