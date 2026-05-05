Madrid: brillante l'andamento di Ferrovial
(Teleborsa) - Seduta positiva per la società spagnola di infrastrutture per il settore trasporti, che avanza bene dell'1,99%.
Comparando l'andamento del titolo con l'Ibex 35, su base settimanale, si nota che Ferrovial mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +2,95%, rispetto a -0,48% dell'indice azionario della Borsa di Madrid).
Nel breve periodo, Ferrovial presenta una struttura in miglioramento, con area di resistenza vista a quota 59,75 Euro e supporto a 58,73. I livelli operativi indicano un ampliamento della curva dai massimi di ieri, con le quotazioni che potrebbero spingersi fino all'importante area di resistenza stimata a quota 60,77.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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