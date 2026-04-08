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Borsa: Andamento brillante per Madrid, in accelerazione del 3,94%
Ibex 35 termina la sessione a 18.132,3 Euro
In breve
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Finanza
08 aprile 2026 - 17.53
Madrid è protagonista di un vigoroso rialzo (+3,94%), archiviando le contrattazioni a 18.132,3 Euro.
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