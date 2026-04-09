Wall Street cauta tra dubbi sulla tregua in Medio Oriente e dati economici

(Teleborsa) - Il listino USA mostra un timido guadagno, attorno alla metà seduta, con il Dow Jones
che sta mettendo a segno un +0,55%; sulla stessa linea, l'S&P-500
fa un piccolo salto in avanti dello 0,55%, portandosi a 6.820 punti. Leggermente positivo il Nasdaq 100
(+0,47%); sulla stessa tendenza, in frazionale progresso l'S&P 100
(+0,67%).
Nel frattempo, i dubbi sulla tregua di due settimane in Medio Oriente
mantengono cautela tra gli investitori. Il presidente Donald Trump ha dichiarato che gli Stati Uniti
manterranno asset militari nella regione fino al raggiungimento di un accordo di pace con l’Iran, avvertendo di una possibile escalation se l’intesa non fosse rispettata.
Il sentiment di rischio è influenzato anche dal dato sull’inflazione in linea con le attese
: il PCE price index core, l'indicatore preferito dalla Federal Reserve per le decisioni di politica monetaria, è aumentato dello 0,4% su mese e del 3% su anno. Beni di consumo secondari
(+2,04%), utilities
(+1,62%) e beni industriali
(+1,25%) in buona luce sul listino S&P 500. Il settore energia
, con il suo -1,10%, si attesta come peggiore del mercato. Tra le migliori Blue Chip
del Dow Jones, Amazon
(+4,77%), Caterpillar
(+2,34%), Amgen
(+1,88%) e Nike
(+1,51%).
I più forti ribassi, invece, si verificano su Salesforce
, che continua la seduta con -4,02%.
Calo deciso per IBM
, che segna un -2,02%.
Tentenna Verizon Communication
, con un modesto ribasso dell'1,19%.
Giornata fiacca per Microsoft
, che segna un calo dello 0,81%.
Al top
tra i colossi tecnologici di Wall Street
, si posizionano Marvell Technology
(+5,01%), Amazon
(+4,77%), Meta Platforms
(+3,65%) e Lam Research
(+3,50%).
Le più forti vendite, invece, si manifestano su Zscaler
, che prosegue le contrattazioni a -9,90%.
Sessione nera per Autodesk
, che lascia sul tappeto una perdita del 7,85%.
In perdita Atlassian
, che scende del 7,73%.
Pesante Axon Enterprise
, che segna una discesa di ben -6,99 punti percentuali.