Iran annuncia rotte alternative nello Stretto di Hormuz per evitare mine marine
(Teleborsa) - L'Iran ha annunciato due rotte alternative per le navi che transitano nello Stretto di Hormuz, citando i rischi derivanti dalle mine marine presenti in alcune zone.
"Si consiglia a tutte le navi che intendono attraversare lo Stretto di Hormuz di seguire rotte alternative per garantire la sicurezza marittima ed evitare potenziali pericoli legati alle mine marine", ha dichiarato il Corpo delle Guardie Rivoluzionarie Islamiche iraniane in un comunicato diffuso dai media locali.
L'itinerario inbound prevede che, dal Golfo dell'Oman, ci si diriga a nord verso l'isola di Larak, per poi proseguire verso il Golfo Persico. L'itinerario outbound prevede che, dal Golfo Persico, si passi a sud dell'isola di Larak, proseguendo verso il Golfo dell'Oman.
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