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New York: acquisti a mani basse su Applied Materials

Migliori e peggiori, In breve
New York: acquisti a mani basse su Applied Materials
Rialzo per il fornitore di infrastrutture per la produzione di semiconduttori, che passa di mano in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 5,75%.
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