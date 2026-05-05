New York: amplia l'ascesa Akamai Technologies

(Teleborsa) - Effervescente il provider americano di piattaforme internet per l'e-business , che scambia con una performance decisamente positiva del 9,11%.



Il confronto del titolo con l' S&P-500 , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di Akamai Technologies rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Allo stato attuale lo scenario di breve del fornitore americano di software e servizi per siti Web rileva una decisa salita con obiettivo individuato a 118,7 USD. In caso di momentanea correzione fisiologica il target più immediato è visto a quota 109,7. Le attese sono tuttavia per un innalzamento della curva fino al top 127,8.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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