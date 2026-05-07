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New York: in perdita Akamai Technologies

Migliori e peggiori, In breve
New York: in perdita Akamai Technologies
Scende sul mercato il provider americano di piattaforme internet per l'e-business, che soffre con un calo del 7,09%.
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