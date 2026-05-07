New York: in perdita Akamai Technologies

(Teleborsa) - A picco il provider americano di piattaforme internet per l'e-business , che presenta un pessimo -7,09%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello dell' S&P-500 . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Akamai Technologies rispetto all'indice di riferimento.





L'esame di breve periodo del fornitore americano di software e servizi per siti Web classifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 116,2 USD e primo supporto individuato a 111,7. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 120,7.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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