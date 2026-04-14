Milano 17:35
48.176 +1,36%
Nasdaq 20:45
25.741 +1,41%
Dow Jones 20:45
48.481 +0,55%
Londra 17:35
10.609 +0,25%
Francoforte 17:35
24.044 +1,27%

New York: profondo rosso per Akamai Technologies

Migliori e peggiori
New York: profondo rosso per Akamai Technologies
(Teleborsa) - Scende sul mercato il provider americano di piattaforme internet per l'e-business, che soffre con un calo del 5,09%.

La tendenza ad una settimana di Akamai Technologies è più fiacca rispetto all'andamento dell'S&P-500. Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.


Il quadro tecnico del fornitore americano di software e servizi per siti Web suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 87,96 USD con tetto rappresentato dall'area 94,18. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 85,81.

Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
Condividi
```