New York: profondo rosso per Akamai Technologies

(Teleborsa) - Scende sul mercato il provider americano di piattaforme internet per l'e-business , che soffre con un calo del 5,09%.



La tendenza ad una settimana di Akamai Technologies è più fiacca rispetto all'andamento dell' S&P-500 . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Il quadro tecnico del fornitore americano di software e servizi per siti Web suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 87,96 USD con tetto rappresentato dall'area 94,18. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 85,81.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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