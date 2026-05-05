New York: rally per Teradyne
(Teleborsa) - Grande giornata per la società che produce i tester di circuiti integrati, che sta mettendo a segno un rialzo del 7,50%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500, evidenzia un rallentamento del trend di Teradyne rispetto all'indice del basket statunitense, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Il quadro tecnico di Teradyne suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 349,8 USD con tetto rappresentato dall'area 370,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 336,9.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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