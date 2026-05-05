New York: rally per Teradyne

(Teleborsa) - Grande giornata per la società che produce i tester di circuiti integrati , che sta mettendo a segno un rialzo del 7,50%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice S&P-500 , evidenzia un rallentamento del trend di Teradyne rispetto all' indice del basket statunitense , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Il quadro tecnico di Teradyne suggerisce un'estensione della linea ribassista verso il pavimento a 349,8 USD con tetto rappresentato dall'area 370,9. Le previsioni sono per un prolungamento della fase negativa al test di nuovi minimi individuati a quota 336,9.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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