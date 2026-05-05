NewPrinces, azioni proprie al 3,75% del capitale sociale

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acquistato 539.384 azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, al prezzo medio di 17,42 euro per un controvalore complessivo di 9.168.607,33 euro .

ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, al prezzo medio di 17,42 euro per un complessivo di . venduto 33.500 azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, al prezzo medio di 17,36 euro, per un controvalore complessivo di 583.910,43 euro.

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(Teleborsa) -, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che nel periodo dal 1° al 30 aprile 2026, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha:A seguito degli acquisti e disposizioni finora effettuati, l'azienda agroalimentare italiana detiene 1.648.232 azioni proprie pari al 3,75% del capitale sociale.In Borsa, oggi, ribasso per, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 12,45% sui valori precedenti.