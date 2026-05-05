Milano 17:40
48.558 +2,27%
Nasdaq 19:09
27.997 +1,25%
Dow Jones 19:09
49.186 +0,50%
Londra 17:40
10.219 -1,40%
Francoforte 17:35
24.402 +1,71%

NewPrinces, azioni proprie al 3,75% del capitale sociale

Azioni proprie, Finanza
NewPrinces, azioni proprie al 3,75% del capitale sociale
(Teleborsa) - NewPrinces, gruppo italiano multi-brand del settore agro-alimentare e quotato su Euronext STAR Milan, ha comunicato che nel periodo dal 1° al 30 aprile 2026, nell'ambito dell'autorizzazione all'acquisto e alla disposizione di azioni proprie, ha:
  • acquistato 539.384 azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, al prezzo medio di 17,42 euro per un controvalore complessivo di 9.168.607,33 euro.
  • venduto 33.500 azioni ordinarie sul Mercato Telematico Azionario, al prezzo medio di 17,36 euro, per un controvalore complessivo di 583.910,43 euro.
A seguito degli acquisti e disposizioni finora effettuati, l'azienda agroalimentare italiana detiene 1.648.232 azioni proprie pari al 3,75% del capitale sociale.

In Borsa, oggi, ribasso per NewPrinces, che archivia la sessione in forte flessione, mostrando una perdita del 12,45% sui valori precedenti.

Condividi
```