OVS continua il buyback e acquista azioni per 220 mila euro

(Teleborsa) - OVS , nell'ambito del programma di acquisto di azioni proprie, ha comunicato di aver acquistato, tra il 6 e il 10 aprile 2026, complessivamente 50.000 azioni ordinarie (pari allo 0,020% del capitale sociale) al prezzo unitario medio di 4,4000 euro, per un controvalore pari a 220.000 euro.



Al 10 aprile, il leader dell'abbigliamento in Italia ha in portafoglio un totale di 11.765.202 azioni proprie pari al 4,613% del capitale sociale.



Intanto, a Piazza Affari, peggiora la performance di OVS , con un ribasso dell'1,14%, portandosi a 4,872 euro.







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