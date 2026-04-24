Caleffi, informativa sull'acquisto di azioni proprie

(Teleborsa) - Nell’ambito del programma di acquisto di azioni proprie avviato in data 10 giugno 2025, Caleffi ha comunicato che, dal 15 al 23 aprile 2026, ha acquistato complessive 19.667 azioni proprie (pari allo 0,126% del capitale sociale), al prezzo medio ponderato di 0,7903 euro per un controvalore pari a 15.541,85 euro.



A seguito degli acquisti appena comunicati, al 23 aprile Caleffi detiene 413.901 azioni proprie, pari al 2,648% del capitale sociale.



A Piazza Affari, intanto, la Società attiva nel settore Home Fashion italiano presenta un andamento invariato rispetto alla vigilia e si attesta a 0,79 euro.







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