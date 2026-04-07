NewPrinces accelera il programma di buyback

(Teleborsa) - NewPrinces , quotata sul Segmento STAR di Euronext Milan, ha reso noto di aver deciso di accelerare il programma di acquisto di azioni proprie, nell'ambito dell'autorizzazione approvata dall'assemblea del 28 aprile 2025, anche alla luce dell'attuale livello di valutazione del titolo e della posizione finanziaria del gruppo.



Al 31 marzo 2026 la società detiene 1.142.348 azioni proprie, pari al 2,60% del capitale, con margine per ulteriori acquisti fino al 17,40% (totale complessivo non superiore al 20%) del capitale sociale.



Il buyback rientra nella politica di allocazione del capitale del gruppo, che resta orientata anche a crescita organica e operazioni di M&A, con l'obiettivo di creare valore nel medio-lungo periodo, confermando la fiducia del management nelle prospettive del gruppo.



A Piazza Affari, intanto, il Gruppo agroalimentare italiano estende i guadagni rispetto alla seduta precedente, attestandosi a 17,63 euro.

















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