Piazza Affari: andamento rialzista per Fiera Milano

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,46%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE Italia Mid Cap , evidenzia un rallentamento del trend di Fiera Milano rispetto all' indice delle società a media capitalizzazione , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Lo scenario di breve periodo di Fiera Milano evidenzia un declino dei corsi verso area 7,34 Euro con prima area di resistenza vista a 7,63. Le attese sono per un ampliamento della fase negativa verso il supporto visto a 7,17.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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