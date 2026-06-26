Piazza Affari: si concentrano le vendite su Fiera Milano

(Teleborsa) - Ribasso per illeader in italia nel settore della gestione e organizzazione di manifestazioni fieristiche e congressi , che presenta una flessione del 2,15%.



Su base settimanale, il trend del titolo è più solido rispetto a quello del FTSE Italia Mid Cap . Al momento, quindi, l'appeal degli investitori è rivolto con più decisione a Fiera Milano rispetto all'indice di riferimento.





L'analisi di breve periodo di Fiera Milano mette in evidenza un trend marginalmente positivo con immediata area di resistenza identificata a quota 8,313 Euro e supporto a 8,123. Tale trendline anticipa un possibile ulteriore prolungamento in senso rialzista della curva al test del livello 8,503.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```