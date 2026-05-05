Piazza Affari: andamento sostenuto per BPER Banca
(Teleborsa) - Scambia in profit l'istituto di credito emiliano, che lievita del 3,19%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, si nota che BPER Banca mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +4,51%, rispetto a +1,68% del principale indice della Borsa di Milano).
L'analisi di medio periodo conferma la tendenza positiva della Banca emiliana. Sebbene il breve periodo mette in risalto un allentamento della linea rialzista al test del top 12,9 Euro. Primo supporto visto a 12,45. Tecnicamente si prevede uno sviluppo negativo in tempi brevi verso il supporto 12,16.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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