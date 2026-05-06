Piazza Affari: scambi in positivo per BPER Banca

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l' istituto di credito emiliano , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,52%.



Il confronto del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BPER Banca rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.





Tecnicamente, la Banca emiliana è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13,06 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,88. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,24.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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