Piazza Affari: scambi in positivo per BPER Banca
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per l'istituto di credito emiliano, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso del 2,52%.
Il confronto del titolo con il FTSE MIB, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa di BPER Banca rispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.
Tecnicamente, la Banca emiliana è in una fase di rafforzamento con area di resistenza vista a 13,06 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 12,88. A livello operativo si prevede un proseguimento della seduta all'insegna del toro con resistenza vista a quota 13,24.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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