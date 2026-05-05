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Piazza Affari: exploit di Carel Industries

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: exploit di Carel Industries
Grande giornata per il fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria, che sta mettendo a segno un rialzo del 3,83%.
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