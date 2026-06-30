Piazza Affari: positiva la giornata per Carel Industries

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance del fornitore di sistemi di controllo e umidificazione per il condizionamento e la refrigerazione dell'aria , con una variazione percentuale del 2,17%.



A livello comparativo su base settimanale, il trend di Carel Industries evidenzia un andamento più marcato rispetto alla trendline del FTSE Italia Mid Cap . Ciò dimostra la maggiore propensione all'acquisto da parte degli investitori verso Carel Industries rispetto all'indice.





Lo scenario di medio periodo di Carel Industries ratifica la tendenza negativa della curva. Tuttavia l'analisi del grafico a breve evidenzia un allentamento della fase ribassista propedeutico ad un innalzamento verso la prima area di resistenza vista a 30,73 Euro. Supporto a 30,28. Eventuali elementi positivi sostengono il raggiungimento di un nuovo top visto in area 31,18.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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