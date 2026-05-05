Piazza Affari: risultato positivo per Danieli

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale friulana , con una variazione percentuale del 2,03%.



L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Danieli , che fa peggio del mercato di riferimento.





Le implicazioni di medio periodo del produttore di impianti siderurgici confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 65,57 Euro con primo supporto visto a 64,57. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 63,93.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```