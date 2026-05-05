Piazza Affari: risultato positivo per Danieli
(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale friulana, con una variazione percentuale del 2,03%.
L'analisi settimanale del titolo rispetto al FTSE Italia Mid Cap mostra un cedimento rispetto all'indice in termini di forza relativa di Danieli, che fa peggio del mercato di riferimento.
Le implicazioni di medio periodo del produttore di impianti siderurgici confermano la presenza di un trend rialzista. Tuttavia lo scenario a breve evidenzia un esaurimento della forza positiva al test di resistenza individuato a 65,57 Euro con primo supporto visto a 64,57. Le attese sono per un'estensione negativa nei tempi opportunamente brevi verso quota 63,93.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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