Piazza Affari: scambi in positivo per Danieli

(Teleborsa) - Punta con decisione al rialzo la performance della multinazionale friulana , con una variazione percentuale del 2,23%.



La tendenza ad una settimana di Danieli è più fiacca rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Tale cedimento potrebbe innescare opportunità di vendita del titolo da parte del mercato.





Lo scenario tecnico del produttore di impianti siderurgici mostra un ampliamento della trendline discendente al test del supporto 65,23 Euro con area di resistenza individuata a quota 67,08. La figura ribassista suggerisce la probabilità di testare nuovi bottom identificabili in area 64,02.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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