Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Danieli

(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale friulana , protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,85%.



L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Danieli più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap . Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.





La tendenza di breve del produttore di impianti siderurgici è in rafforzamento con area di resistenza vista a 69,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 67,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 71.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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