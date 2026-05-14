Piazza Affari: nuovo spunto rialzista per Danieli
(Teleborsa) - Seduta vivace oggi per la multinazionale friulana, protagonista di un allungo verso l'alto, con un progresso dell'1,85%.
L'analisi del titolo eseguita su base settimanale mette in evidenza la trendline rialzista di Danieli più pronunciata rispetto all'andamento del FTSE Italia Mid Cap. Ciò esprime la maggiore appetibilità verso il titolo da parte del mercato.
La tendenza di breve del produttore di impianti siderurgici è in rafforzamento con area di resistenza vista a 69,4 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 67,8. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 71.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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