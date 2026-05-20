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Piazza Affari: scatto rialzista per Danieli

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scatto rialzista per Danieli
Effervescente la multinazionale friulana, che scambia con una performance decisamente positiva del 4,23%.
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