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Piazza Affari: scambi al rialzo per Unicredit

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi al rialzo per Unicredit
Balza in avanti l'istituto di credito, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 3,50%.
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