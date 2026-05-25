Piazza Affari: andamento sostenuto per Unicredit

(Teleborsa) - Balza in avanti l' istituto di credito , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,11%.



Comparando l'andamento del titolo con il FTSE MIB , su base settimanale, si nota che Unicredit mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +3,33%, rispetto a +1,77% del principale indice della Borsa di Milano ).





La tendenza di breve della banca di Piazza Gae Aulenti è in rafforzamento con area di resistenza vista a 74,05 Euro, mentre il supporto più immediato si intravede a 73,09. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 75,01.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



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