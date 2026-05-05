Milano 17:40
48.558 +2,27%
Nasdaq 20:34
28.055 +1,46%
Dow Jones 20:34
49.285 +0,70%
Londra 17:40
10.219 -1,40%
Francoforte 17:35
24.402 +1,71%

Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Brembo

Migliori e peggiori, In breve
Piazza Affari: scambi in forte rialzo per Brembo
Ottima performance per l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, che scambia in rialzo del 3,82%.
Condividi
```