Piazza Affari: scambi al rialzo per Brembo
(Teleborsa) - Bene l'azienda italiana produttrice di impianti frenanti per veicoli, con un rialzo del 2,18%.
Comparando l'andamento del titolo con il FTSE Italia Mid Cap, su base settimanale, si nota che Brembo mantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +5,96%, rispetto a +0,19% dell'indice delle società a media capitalizzazione).
Lo status di medio periodo ribadisce la fase positiva del re dei sistemi frenanti. Tuttavia, se analizzato nel breve termine, Brembo evidenzia un andamento meno intenso della tendenza rialzista al test del top 11,82 Euro. Primo supporto a 11,57. Le implicazioni tecniche propendono per un sviluppo in senso ribassista in tempi brevi verso l'imminente bottom stimato a quota 11,41.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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