RIS, EY: value for money diventa criterio operativo con effetti su margini e modelli distributivi

(Teleborsa) - "Il Value for Money non è più un principio astratto, ma un criterio operativo che incide su pricing, gamma prodotti e modelli distributivi". Lo ha detto Giovanni Andrea Incarnato, Italy Wealth & Asset Management Sector Leader di EY, durante il workshop sulla nuova normativa europea RIS (Retail Investment Strategy) organizzato da EY in occasione della 16esima edizione del Salone del Risparmio.



"Le imprese che riusciranno a integrare valutazioni continuative di valore, dati comparabili e governance strutturate potranno usare trasparenza ed efficienza dei costi come fattori competitivi - ha aggiunto - Per gli altri, il rischio è che la pressione regolamentare si traduca in una progressiva erosione della redditività, soprattutto nel retail".



Secondo EY, la Retail Investment Strategy può rappresentare un punto di svolta per l'industria del risparmio gestito perché introduce obblighi strutturati e misurabili di monitoraggio del valore nel tempo. Per i gestori aumenta la pressione sulla giustificazione di commissioni e strutture di costo; per i distributori si estende la responsabilità sul Value for Money complessivo, includendo anche i costi di distribuzione sostenuti dal cliente retail, con potenziali effetti diretti sui margini.



Infine, la RIS ridefinisce le responsabilità sulle comunicazioni di marketing, introducendo presidi end-to-end e un controllo più stringente anche sull'utilizzo dei fin-influencer. Questo rafforza il ruolo degli organi di gestione e rende necessario un allineamento più stretto tra strategia commerciale, target market e governance del prodotto, riducendo aree di ambiguità finora presenti nel rapporto con il cliente retail.

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