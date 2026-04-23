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Londra: brillante l'andamento di Airtel Africa

Migliori e peggiori, In breve
Londra: brillante l'andamento di Airtel Africa
Apprezzabile rialzo per l'azienda che fornisce servizi di telecomunicazione e di mobile money in Africa, in guadagno dell'1,99% sui valori precedenti.
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