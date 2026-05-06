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A Francoforte corre MTU Aero Engines

Migliori e peggiori, In breve, Trasporti, Industria
A Francoforte corre MTU Aero Engines
Brilla il produttore di motori aeronautici, che passa di mano con un aumento del 10,21%.
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