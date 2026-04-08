Qatar, rumors: avvia lavori per ripresa della produzione di GNL dopo cessate il fuoco

(Teleborsa) - Il Qatar sta mobilitando ingegneri e operai con l'obiettivo di riprendere la produzione presso il più grande impianto di esportazione di gas naturale liquefatto (GNL) al mondo, a seguito del cessate il fuoco nella guerra in Medio Oriente. Lo scrive Bloomberg, citando fonti a conoscenza della situazione.



Il miglioramento delle condizioni di sicurezza sta consentendo un'attività limitata e l'impianto è sottoposto alla necessaria manutenzione in vista di una ripartenza programmata, hanno affermato le fonti. Una parte della produzione potrebbe iniziare a riprendere nei prossimi giorni, anche se non è chiaro con quale rapidità potrà aumentare.



L'impianto di Ras Laffan è fermo dall'inizio di marzo. Sebbene i danni subiti dall'impianto a seguito di un attacco il mese scorso abbiano compromesso il 17% della capacità di esportazione annuale del Qatar per un periodo fino a cinque anni, la riattivazione di altre parti dell'imponente impianto rappresenterebbe un traguardo importante, scrive Bloomberg.

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