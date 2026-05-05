Fervo acquisisce BayWa r.e. Power Solutions e rafforza competenze nel fotovoltaico per segmento industriale

(Teleborsa) - Fervo, società italiana attiva nei servizi tecnici ed energetici per la gestione di infrastrutture e parchi immobiliari, ha acquisito dal gruppo tedesco BayWa r.e. AG la divisione italiana BayWa r.e. Power Solutions, specializzata nello sviluppo, progettazione e realizzazione di impianti fotovoltaici. Il passaggio è efficace dal 29 aprile 2026.



L'operazione si inserisce nel piano di crescita della business unit Energy del gruppo, che ha fissato l'obiettivo di 100 milioni di euro di ricavi nel 2026. Con l'acquisizione, Fervo supera i 340 dipendenti e aggiunge una sede operativa a Verona, dove ha sede la società acquisita, alle attuali sedi di Nova Milanese (quartier generale), Roma, Bologna, Genova, Firenze e Arabia Saudita.



Fondata nel 2020, BayWa r.e. Power Solutions opera come EPC provider (Engineering, Procurement & Construction) nel segmento degli impianti fotovoltaici su tetto e a terra, dei sistemi di accumulo e delle soluzioni energetiche integrate, rivolgendosi a clienti industriali, utility e IPP. La società dichiara oltre 120 MWp installati, un fatturato annuo superiore ai 20 milioni di euro e una pipeline di progetti per il prossimo biennio. L'attività include anche servizi di O&M.



"Grazie a questa acquisizione rafforziamo in modo strutturale il nostro posizionamento nell'energia, che richiede un approccio sempre più integrato tra sviluppo degli impianti, servizi e gestione dei dati", ha dichiarato Alessandro Belloni, CEO di Fervo. Il COO Rocco Ruggiero ha sottolineato l'integrazione di un team con competenze tecniche e progettuali che consentirà di presidiare l'intera filiera energetica.



Francesca Manso, Managing Director di BayWa r.e. Power Solutions, ha definito l'ingresso nel gruppo Fervo "un'evoluzione naturale" del percorso della società, in coerenza con la strategia industriale delineata per il mercato delle rinnovabili.



Fondato nel 2009, il gruppo Fervo opera nei servizi integrati per la gestione tecnica di infrastrutture e immobili, con attività che spaziano dalla realizzazione e manutenzione impianti all'efficientamento energetico, dal general contracting alla valorizzazione del verde.









(Foto: Zbynek Burival on Unsplash )

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