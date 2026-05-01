Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 30/04/2026

(Teleborsa) - Chiusura del 30 aprile
Seduta difficile quella del 30 aprile per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che ha disegnato una scia ribassista con finale a 110,29.
Le implicazioni di breve periodo del greggio sottolineano l'evoluzione della fase positiva al test dell'area di resistenza 115,7. Possibile una discesa fino al bottom 105,39. Ci si attende un rafforzamento della curva al test di nuovi target 126,01.
Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)