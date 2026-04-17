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Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 16/04/2026

Finanza
Analisi Tecnica: Brent Crude Oil del 16/04/2026
(Teleborsa) - Chiusura del 16 aprile

Vigoroso rialzo per il petrolio quotato all'ICE di Londra, che archivia la sessione in forte guadagno, sopravanzando i valori precedenti del 3,24%.

Le tendenza di medio periodo del greggio si conferma negativa. Al contrario, nel breve termine, si evidenzia un miglioramento della fase positiva che raggiunge la resistenza più immediata vista a quota 99,3. Supporto stimato a 95,53. Tecnicamente propendiamo a beneficio di un nuovo spunto rialzista stimato in area 103,07.


Le indicazioni non costituiscono invito al trading.
(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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