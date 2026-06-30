Londra: nuovo spunto rialzista per Antofagasta

(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia mineraria , che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,70%.



Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100 , evidenzia un rallentamento del trend di Antofagasta rispetto al principale indice della Borsa di Londra , e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.





Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l' azienda sudamericana estrattrice di rame , con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 38,24 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 38,65. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 37,99.



Le indicazioni sono da considerarsi meri strumenti di informazione, e non intendono in alcun modo costituire consulenza finanziaria, sollecitazione al pubblico risparmio o promuovere alcuna forma di investimento.

(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)



Condividi

```