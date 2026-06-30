Londra: nuovo spunto rialzista per Antofagasta
(Teleborsa) - Balza in avanti la compagnia mineraria, che amplia la performance positiva odierna, con un incremento del 2,70%.
Lo scenario tecnico visto ad una settimana del titolo rispetto all'indice FTSE 100, evidenzia un rallentamento del trend di Antofagasta rispetto al principale indice della Borsa di Londra, e ciò rende il titolo potenziale obiettivo di vendita da parte degli investitori.
Nuove evidenze tecniche classificano un peggioramento della situazione per l'azienda sudamericana estrattrice di rame, con potenziali discese fino all'area di supporto più immediata vista a quota 38,24 sterline. Improvvisi rafforzamenti scardinerebbero invece lo scenario suesposto con un innesco rialzista e target sulla resistenza più immediata individuata a 38,65. Le attese per la sessione successiva sono per una continuazione del ribasso fino all'importante supporto posizionato a quota 37,99.
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(A cura dell'Ufficio Studi Teleborsa)
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