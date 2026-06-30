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Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,16%

L'Indice della Borsa di Shanghai esordisce a 4.073,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in rialzo per Shanghai, in progresso dell'1,16%
Balza in avanti l'indice della Borsa cinese, con un incremento dell'1,16%, a quota 4.073,9 in apertura.
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