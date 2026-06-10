Milano 11:20
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Nasdaq 9-giu
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Dow Jones 9-giu
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Londra 11:20
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Francoforte 11:20
24.243 -0,78%

Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,3%

Il DAX esordisce a 24.507,4 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in frazionale rialzo per Francoforte, +0,3%
Piccolo passo in avanti per l'indice della Borsa di Francoforte, che avanza dello 0,30%, dopo aver aperto a 24.507,4 punti.
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