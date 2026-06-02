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Borsa: Avvio in rialzo per Francoforte, in progresso dello 0,78%

Il DAX esordisce a 25.197,9 punti

In breve, Finanza
Borsa: Avvio in rialzo per Francoforte, in progresso dello 0,78%
Balza in avanti l'indice della Borsa di Francoforte, con un incremento dello 0,78%, a quota 25.197,9 in apertura.
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